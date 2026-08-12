4 hiểu lầm phổ biến về uống nước chanh giảm cân

Uống nước chanh có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ trao đổi chất nhưng sử dụng sai cách có thể gây phản tác dụng. Dưới đây là những hiểu lầm phổ biến khi sử dụng nước chanh với mục đích giảm cân.

1. Nước chanh có khả năng giảm cân và ‘tiêu mỡ'

Đây là hiểu lầm phổ biến nhất khi nhắc đến công dụng giảm cân của chanh. Nhiều người cho rằng tính acid trong nước chanh khi đi vào cơ thể có thể làm “tiêu mỡ” tích tụ ở vùng bụng, đùi.

Trên thực tế, không có bất kỳ thực phẩm hay thức uống nào có khả năng trực tiếp đốt cháy mỡ thừa. Quá trình giảm cân và giảm mỡ chỉ xảy ra khi cơ thể đạt trạng thái thâm hụt năng lượng (calo nạp vào ít hơn calo tiêu thụ).

Nước chanh hỗ trợ giảm cân bằng cách cung cấp một lựa chọn thay thế rất ít calo cho các loại nước có đường (như trà sữa, nước ngọt, nước ép trái cây nhiều đường...) chứ bản thân vị chua của chanh không có đặc tính “tiêu mỡ” như nhiều người vẫn nghĩ.

2. Biến nước chanh thành thức uống dư thừa calo

Một số người có thói quen cho nhiều đường hoặc mật ong vào nước chanh để dễ uống. Việc này vô tình biến một thức uống lành mạnh thành nguồn nạp calo rỗng, làm tăng đường huyết đột ngột và thúc đẩy tích tụ mỡ thừa, khi đó nỗ lực giảm cân sẽ thất bại.

Cho nhiều đường hoặc mật ong vào nước chanh sẽ phản tác dụng. Ảnh minh họa AI 3. Uống nước chanh càng đậm đặc giảm cân càng nhanh

Ngược lại, một số khác lại lạm dụng việc uống nước chanh đậm đặc, cố gắng vắt thật nhiều chanh vào một ly nước, thậm chí uống cốt chanh tươi khi bụng đói.

Việc nạp một lượng lớn acid citric vào dạ dày rỗng không những không đẩy nhanh tốc độ giảm cân mà còn gây tổn thương nghiêm trọng cho niêm mạc dạ dày và bào mòn men răng.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe của việc uống nước nhiều cốt chanh khi bụng đói, trực tiếp là gây tổn thương men răng, tăng trào ngược acid dạ dày - thực quản, làm trầm trọng thêm các vết loét dạ dày, thậm chí chảy máu dạ dày...

4. Uống nước chanh thay thế nước lọc hằng ngày

Vì nghĩ nước chanh vừa giải khát, vừa thải độc, giảm cân nên không ít người dùng nước chanh thay thế hoàn toàn cho nước lọc trong cả ngày.

Việc uống nước chanh liên tục trong ngày khiến khoang miệng luôn trong trạng thái tiếp xúc với acid gia tăng nguy cơ hỏng men răng. Ngoài ra, tính chất lợi tiểu nhẹ của vitamin C khi tiêu thụ quá mức có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn nếu không bổ sung đủ nước lọc tinh khiết.

Lưu ý khi uống nước chanh hỗ trợ giảm cân an toàn

Giảm cân an toàn là một quá trình bền bỉ, kết hợp khoa học giữa chế độ dinh dưỡng cân bằng và vận động hợp lý. Nước chanh chỉ là một thức uống hỗ trợ trao đổi chất tốt cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng liều lượng và đúng thời điểm.

Các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo, chỉ nên coi nước chanh là thức uống lành mạnh hỗ trợ giảm cân, đồng thời cần chú ý liều lượng và thời điểm uống để đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa. Bất kể vì mục đích gì, tuyệt đối không uống nước cốt chanh đậm đặc hay dùng nước chanh thay thế hoàn toàn cho nước lọc.

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang: Mặc dù chanh có chứa một số chất dinh dưỡng có lợi như vitamin C và chất xơ (trong tép và vỏ) nhưng nếu chỉ uống nước cốt chanh mà giảm cân là không có cơ sở. Việc giảm cân hiệu quả và an toàn cần một chế độ ăn uống cân bằng, kiểm soát calo và tập luyện thể dục thường xuyên.

Mỗi người có phản ứng khác nhau khi ăn chanh, đặc biệt là những trường hợp nhạy cảm với tính acid. Hãy ngừng ăn nếu cảm thấy khó chịu. Không ăn khi đói bụng.

Khi uống nước chanh nên pha loãng và không nên thêm nhiều đường. Sử dụng nước ấm sẽ nhẹ nhàng hơn với dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa.

Theo suckhoedoisong.vn