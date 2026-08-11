Tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Với việc chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, củng cố y tế cơ sở, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh đang chuyển biến tích cực. Từ thực tiễn cho thấy, khi tổ chức bộ máy được kiện toàn, nguồn lực tập trung và các chính sách mới được cụ thể hóa, y tế cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò là nền tảng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Phường Thanh Miếu là địa bàn đô thị với diện tích 19,57km2 và dân số hơn 57.000 người. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Trạm Y tế phường được tổ chức trên cơ sở sáp nhập 5 trạm y tế gồm Thanh Miếu, Tiên Cát, Thọ Sơn, Bạch Hạc và Sông Lô; đồng thời duy trì 2 điểm y tế tại Bạch Hạc và Tiên Cát nhằm bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi.

Cùng với kiện toàn tổ chức, Trạm Y tế phường đang từng bước chuyển phương thức hoạt động theo hướng quản lý sức khỏe toàn diện, chú trọng dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh ngay tại cộng đồng. 6 tháng năm 2026, trạm khám cho hơn 13.400 người, trong đó gần 5.000 lượt khám bảo hiểm y tế; đồng thời quản lý 1.825 người bệnh tăng huyết áp và 632 người bệnh đái tháo đường. Qua khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường cho 1.160 người dân, trạm phát hiện thêm 10 trường hợp mắc bệnh. Điều đó cho thấy, vai trò của y tế cơ sở trong phát hiện sớm, quản lý lâu dài các bệnh mạn tính, thay vì để người bệnh chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã tiến triển.

Cùng với đó, công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 24 buổi truyền thông trực tiếp, 60 tin, bài đăng tải trên trang Facebook của trạm và tư vấn, truyền thông lồng ghép cho 950 lượt người.

Người dân phường Thanh Miếu tham gia khám sàng lọc miễn phí tại trạm y tế phường.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Minh - Giám đốc Trạm Y tế phường Thanh Miếu cho biết: Những kết quả trên được tạo nền tảng từ việc phường sớm kiện toàn trạm y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trạm được thành lập từ ngày 30/1/2026, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND phường, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Với 31 cán bộ, viên chức và công chức, trong đó có 4 bác sĩ cùng mạng lưới nhân viên y tế và cộng tác viên dân số tại các tổ dân phố, trạm đang cơ bản thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT và Thông tư số 53/2025/TT-BYT của Bộ Y tế.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống y tế cơ sở Phú Thọ được tổ chức theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm độ bao phủ dịch vụ. Từ 494 trạm y tế trước đây, tỉnh đã sắp xếp còn 148 trạm chính, đồng thời duy trì 346 điểm y tế. Việc duy trì các điểm y tế có ý nghĩa quan trọng đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tiếp tục được khám, chữa bệnh ban đầu, tiêm chủng, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và cấp phát thuốc BHYT ngay tại địa bàn dân cư.

Nhân viên Trạm y tế xã Tam Dương Bắc cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh.

Quy mô dân số lớn đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chăm sóc sức khỏe. Theo Sở Y tế, Phú Thọ hiện có hơn 4 triệu người, tuổi thọ trung bình đạt 74,5 tuổi. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt 98,22%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95,1%. Toàn tỉnh đạt 13,04 bác sĩ/10.000 dân. Đây là những chỉ số quan trọng phản ánh năng lực bao phủ và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới, tỉnh đang từng bước đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động. Các trạm y tế cơ bản thực hiện những nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, y học cổ truyền, an toàn thực phẩm và phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Từ năm nay, tỉnh bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm theo lộ trình. Công tác này thể hiện sự thay đổi căn bản về tư duy chăm sóc sức khỏe, thay vì chờ người dân có bệnh mới đến cơ sở y tế, ngành Y tế hướng tới chủ động sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, quản lý sức khỏe theo vòng đời và can thiệp ngay từ cộng đồng.

Để y tế cơ sở thực sự trở thành nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe, cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và hạ tầng số. Theo đánh giá của Sở Y tế, năng lực thực hiện một số nhiệm vụ chuyên sâu tại tuyến cơ sở còn phụ thuộc vào nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực, bệnh viện tuyến tỉnh. Mô hình y học gia đình, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng, hồ sơ sức khỏe điện tử và một số kỹ thuật mới cần tiếp tục được đầu tư, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, từ đó góp phần tạo đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hồng Nhung