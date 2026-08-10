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Phường Thống Nhất khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dân

Ngày 10/8, UBND phường Thống Nhất tổ chức ra quân triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn năm 2026.

Phường Thống Nhất khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dânLãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hoà Bình và phường Thống Nhất động viên đội ngũ y, bác sĩ khám, tư vấn sức khoẻ cho người dân.

Chương trình được triển khai nhằm phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ; tư vấn, quản lý, điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời đối với những trường hợp có chỉ định. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Theo kế hoạch, phường Thống Nhất tổ chức khám từ ngày 10-11/8 tại Trạm Y tế phường, dự kiến khám, tư vấn và quản lý sức khỏe cho khoảng 400 người, bình quân 200 người/ngày.

Phường Thống Nhất khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dânLãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hoà Bình và phường Thống Nhất động hỏi thăm, động viên người cao tuổi đến khám sức khoẻ.

Đối tượng được ưu tiên khám sức khỏe gồm: Người cao tuổi; người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có công với cách mạng; người mắc bệnh mạn tính; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Phường Thống Nhất khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dânCán bộ y tế khám sức khoẻ cho người dân.

Để chương trình triển khai hiệu quả, UBND phường Thống Nhất yêu cầu Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị y tế được phân công, tổ dân phố và các lực lượng liên quan tổ chức khám, sàng lọc, tư vấn sức khỏe đúng quy định. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia; đồng thời rà soát, lập danh sách, bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót, không trùng lặp.

Thông qua chương trình, phường Thống Nhất hướng tới nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật, từng bước nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thống Nhất UBND Người có công với cách mạng phường Chương trình Quản lý Người cao tuổi Khám sàng lọc Bệnh mạn tính Người khuyết tật
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