Giá vàng hôm nay 9/8: Giá vàng trong nước và thế giới ổn định

Giá vàng hôm nay (9/8), giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 141 – 144 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng duy trì và ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra.

Vàng trong nước giữ nguyên

Giá vàng hôm nay ngày 9/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng, giá bán là 144 triệu đồng/lượng, duy trì và ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 141,2 – 145,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Vàng thế giới thấp hơn vàng trong nước 5,9 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, cuối ngày 9/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,342.2 USD/oz giữ nguyên so với phiên giao dịch buổi sáng.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/8: 1 USD = 26.410 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối phiên chiều 8/8.

Theo giới phân tích, sự khác biệt trong diễn biến giá cũng phản ánh đặc thù của thị trường vàng Việt Nam, đặc biệt với vàng miếng SJC khi nguồn cung và các yếu tố tâm lý thị trường đã tác động lớn đến giá. Vì vậy, nhà đầu tư không thể chỉ dựa vào biến động của giá vàng quốc tế để dự đoán xu hướng trong nước, mà cần theo dõi thêm tỷ giá, chính sách điều hành, chênh lệch giá mua - bán và diễn biến nhu cầu thực tế.

Theo VOV