Đội ngũ doanh nhân đề cao trách nhiệm phụng sự cộng đồng

Xác định phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội là cốt lõi của sự phát triển bền vững, đội ngũ doanh nhân Phú Thọ không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế mà còn tích cực đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước chịu nhiều biến động, các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương.

Hội Doanh nhân tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy phường Hòa Bình thăm, tặng quà gia đình thương binh nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Tuy nhiên, không chỉ đóng góp tích cực vào tăng trưởng, lực lượng doanh nhân Phú Thọ còn thể hiện chữ “Tâm” đối với cộng đồng. Nhận thức rõ an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động lồng ghép trách nhiệm xã hội vào chiến lược phát triển dài hạn. Từ việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo chế độ bảo hiểm, tiền lương cho người lao động, các doanh nghiệp còn mở rộng vòng tay nhân ái đến những vùng khó khăn, những hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn.

Thời gian qua, hoạt động an sinh luôn được Hội Doanh nhân tỉnh cùng các doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm, coi đây là trách nhiệm đối với toàn xã hội. Hội tiếp tục triển khai, tuyên truyền, vận động các chương trình như tặng quà Tết cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp “Quỹ khuyến học”... Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng tích cực tham gia tài trợ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành và các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Tinh thần trách nhiệm và phản ứng nhanh nhạy của cộng đồng doanh nhân được minh chứng rõ nét qua những hành động cụ thể thời gian qua. Cuối năm 2025, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ 2 gia đình có người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 6 do ảnh hưởng của mưa bão. Với tinh thần vì cộng đồng, Hội đã nhanh chóng kêu gọi các doanh nghiệp chung tay ủng hộ tổng số tiền 262 triệu đồng, trực tiếp trao cho mỗi gia đình nạn nhân 131 triệu đồng để sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và an sinh cho người dân trong các dịp lễ, Tết cũng được Hội triển khai đồng bộ. Nhằm mang lại bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân nhân dịp đón năm mới, Hội Doanh nhân tỉnh đã tham gia tài trợ chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ với kinh phí 1,5 tỷ đồng. Cùng với đó là những món quà ấm áp nghĩa tình hướng về thế hệ trẻ vùng khó khăn. Tiêu biểu như chương trình trao tặng 50 suất quà Tết cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học và THCS Sông Đà.

Đặc biệt, công tác tri ân các thế hệ ông cha luôn là nét đẹp văn hóa được Hội Doanh nhân tỉnh duy trì thường xuyên. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Hội đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho 15 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Hòa Bình. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ doanh nhân hôm nay đối với những hy sinh, đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ và người có công cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phan Vinh Thủy - Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân tỉnh cho biết: "Chúng tôi luôn xác định, sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển chung của cộng đồng và địa phương. Việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội không chỉ là nghĩa vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi doanh nhân”.

Những đóng góp bền bỉ của đội ngũ doanh nhân thời gian qua trong công tác an sinh xã hội đã được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, Hội Doanh nhân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gắn kết chặt chẽ hơn nữa các doanh nghiệp hội viên để tạo nên sức mạch tổng hợp, đóng góp tích cực vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Hồng Trung