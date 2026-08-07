Phú Thọ có 60,2 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững

Những năm qua, ngành lâm nghiệp Phú Thọ tập trung phát triển rừng sản xuất gỗ nguyên liệu và định hướng mở rộng các sản phẩm mang lại giá trị tăng cao và phát triển hệ thống cây dược liệu dưới tán rừng. Hàng năm, toàn tỉnh trồng mới khoảng 17,5 nghìn ha rừng tập trung; sản lượng khai thác bình quân đạt khoảng 1,5 triệu m3/năm.

Hộ trồng rừng sản xuất xã An Bình chăm sóc diện tích rừng gỗ lớn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện phát triển hơn 26,8 nghìn ha rừng gỗ lớn; có 60,2 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững (FSC) đem lại lợi ích về kinh tế như tăng giá trị gỗ, mở rộng thị trường, ổn định đầu ra và góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Giai đoạn 2026-2030, lâm nghiệp được tỉnh xác định là một trong những nhóm sản phẩm chủ lực được ưu tiên thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Theo đó, tỉnh tạo điều kiện để phát triển kinh tế rừng, chuỗi giá trị gỗ lớn, dược liệu dưới tán rừng và dịch vụ môi trường rừng; khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, đảm bảo gắn kết hài hòa giữa bảo vệ rừng, phát triển kinh tế xanh và nâng cao thu nhập cho người dân.

Các địa phương chú trọng mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ, nâng cao chất lượng gỗ đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; đồng thời duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 42,5%; khuyến khích đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm gỗ nhằm gia tăng giá trị và tiêu thụ ổn định...

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, khoảng 50% phụ phẩm từ khai thác và chế biến gỗ được thu gom, tái sử dụng làm nhiên liệu sinh khối hoặc làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm gỗ.

Bùi Minh