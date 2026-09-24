Hiền Quan chú trọng thực hiện giải phóng mặt bằng

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hiền Quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Tuyến đường thôn 21 Minh Đức đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã Hiền Quan xác định công tác bồi thường, GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm của địa phương là chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, phát huy hiệu quả sử dụng đất, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển.

Theo kế hoạch, năm 2026, xã triển khai GPMB đối với 8 dự án chuyển tiếp (5 dự án vận động GPMB và 3 dự án thực hiện bồi thường). Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác GPMB tại nhiều dự án đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các công trình.

Đồng chí Đặng Đức Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hiền Quan cho biết: “Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, GPMB do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, huy động sự tham gia của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thôn và đại diện các hộ dân trong vùng dự án. Đối với những dự án còn khó khăn, vướng mắc, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đối thoại, giải thích và vận động. Những kiến nghị chính đáng được tiếp nhận, xem xét, giải quyết kịp thời; những nội dung thuộc thẩm quyền được hướng dẫn, giải thích rõ để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành chủ trương của Nhà nước”.

Việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương phát triển của địa phương. Qua đó, nhiều dự án trên địa bàn được triển khai theo kế hoạch, hạn chế phát sinh khiếu kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư.

Song song với công tác GPMB, Hiền Quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể về thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Địa phương tăng cường quản lý nguồn vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải ngân vốn, hướng tới sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Việc tập trung thực hiện khâu đột phá về GPMB đang tạo tiền đề để Hiền Quan huy động thêm các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, logistics, giao thông kết nối, lưới điện, cấp và thoát nước đồng bộ.

Người dân xã Hiền Quan đồng thuận GPMB để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 550 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch năm. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 86,4%; công tác thu hút các nguồn vốn từ ngân sách và ngoài ngân sách được đẩy mạnh, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hiền Quan đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2030 đạt 10,25 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2030 đạt 800 tỷ đồng. Xã phấn đấu đến năm 2030 có 30 doanh nghiệp; bình quân mỗi năm có 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, nâng tổng số cơ sở chuyển đổi trong cả nhiệm kỳ lên 25 cơ sở. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương phấn đấu giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 135 triệu đồng theo giá hiện hành; đồng thời phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Hiền Quan tiếp tục xác định GPMB các công trình, dự án là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện từng dự án, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Trong đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với Nhân dân. Đối với từng dự án, từng thôn, các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư, phạm vi GPMB, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân được thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch.

Cùng với tuyên truyền, vận động, Hiền Quan tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án đang thực hiện GPMB, phân loại cụ thể từng nhóm khó khăn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Tiếp tục đề cao vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình triển khai các công trình, dự án.

Với phương châm chủ động từ cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ, Hiền Quan phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét trong công tác GPMB, từng bước hình thành quỹ đất sạch, thu hút các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để xã thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Lệ Oanh