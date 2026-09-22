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75 công trình, giải pháp tham gia vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026

Ngày 22/9, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026 tổ chức khai mạc vòng chung khảo, tiến hành chấm và xét giải đối với 75 công trình, giải pháp tiêu biểu được lựa chọn từ vòng sơ khảo.

75 công trình, giải pháp tham gia vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026Toàn cảnh khai mạc chung khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026 đã tiếp nhận 172 hồ sơ tham gia dự thi. Qua vòng sơ khảo được tổ chức trong 2 ngày 8-9/9, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 75 công trình, giải pháp tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí theo quy định để tham gia vòng chung khảo.

Các công trình, giải pháp được chấm, xét giải ở 6 lĩnh vực, gồm: Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y, dược; khoa học quản lý, giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; vật liệu, hóa chất, năng lượng; cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải.

75 công trình, giải pháp tham gia vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Tại vòng chung khảo, các tác giả, đại diện nhóm tác giả trực tiếp trình bày, làm rõ tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng và hiệu quả của công trình, giải pháp; đồng thời trả lời các câu hỏi của Hội đồng giám khảo.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng giám khảo căn cứ quy định, thể lệ Hội thi để xem xét, đánh giá, chấm điểm bảo đảm công tâm, khách quan, khoa học. Trong đó, chú trọng lựa chọn những công trình, giải pháp có chất lượng, thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả thực tiễn.

Hồ sơ chấm vòng chung khảo được hoàn thiện và bàn giao cho Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 22/9/2026.

Thông qua vòng chung khảo, Ban tổ chức sẽ đánh giá, lựa chọn và xét giải những công trình, giải pháp có chất lượng, giá trị ứng dụng thực tiễn, góp phần khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thúc đẩy phong trào sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Công trình Pháp Công nghệ thông tin Nghiên cứu khoa học Chất lượng tổ chức Quy định Ứng dụng
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