Chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh chè

Tỉnh Phú Thọ có diện tích và sản lượng chè thuộc top 5 cả nước; chè là một trong những cây trồng chủ lực, giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh đã đưa sản phẩm chè Phú Thọ đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để xây dựng thương hiệu, giữ vững uy tín trên thị trường, Hợp tác xã (HTX) sản xuất và chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương luôn chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Đơn vị có 3 sản phẩm được xếp hạng OCOP, trong đó, 1 sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX cho biết: Trong xu thế hiện nay, việc hiện đại hóa công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số là yếu tố quyết định chất lượng, giá trị sản phẩm. Chúng tôi canh tác chè theo hướng an toàn, đầu tư hệ thống tưới phun mưa để tiết kiệm nước, bảo đảm chất lượng chè nguyên liệu. Từ chính sách khuyến công và các nguồn vốn khác, HTX được hỗ trợ một phần vốn đầu tư máy móc. Đến nay, chúng tôi có máy sao chè bằng điện, máy sao sấy bằng tôn, máy hút chân không... Các thiết bị hiện đại, hiển thị thông số kỹ thuật nên sản phẩm làm ra đồng đều, đạt chất lượng.

Toàn tỉnh hiện có gần 14,5 nghìn ha chè với năng suất bình quân đạt 133 tạ/ha/năm, sản lượng 193 nghìn tấn; trong đó, 14,4 nghìn ha đã thực hiện sản xuất ứng dụng IPM, ICM và áp dụng quy trình sản xuất tốt, an toàn (GlobalGAP, RA, VietGAP, hữu cơ...); đã thực hiện cấp và quản lý 162 mã số vùng trồng nội địa. Diện tích chè phân bố trên địa bàn 58 xã, phường. Toàn tỉnh có 104 cơ sở chế biến chè công suất lớn, trong đó có 76 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, 15 HTX, 12 làng nghề, 1 trang trại và hơn 900 cơ sở chế biến chè thủ công hộ gia đình; 38 sản phẩm được xếp hạng OCOP, trong đó 19 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 17 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao. Năm 2020, nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” đã được cấp văn bằng bảo hộ góp phần nâng cao uy tín, giá trị kinh tế, sức cạnh tranh của sản phẩm. Hiệu quả sản xuất chè ngày càng được nâng cao, nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu từ cây chè, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.

Hiện nay, ngày càng nhiều cơ sở, doanh nghiệp áp dụng mã QR trên bao bì sản phẩm giúp người tiêu dùng thuận tiện truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch và minh bạch thông tin sản phẩm. Chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ đã phát huy hiệu quả là bệ đỡ trong việc bảo vệ thương hiệu, nâng cao giá trị, giúp sản phẩm tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phùng Xuân Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp nói chung và lĩnh vực sản xuất chè nói riêng, đồng thời cập nhật thông tin về cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên hệ thống bản đồ số nông nghiệp của tỉnh, thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng vùng chè. Trước mắt, tập trung chuẩn hóa dữ liệu ngành chè, truy xuất nguồn gốc, thương mại số, tiến tới từng bước áp dụng công nghệ số để phục vụ công tác quản lý, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ phát triển ổn định, bền vững, đóng góp vào cơ cấu chung của ngành Nông nghiệp tỉnh.

Quân Lâm