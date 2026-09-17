Đổi mới phương thức hoạt động từ giải pháp số

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu tất yếu trong đổi mới phương thức hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Vĩnh Chân từng bước đưa công nghệ số vào công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân. Từ xây dựng “cơ quan số - cán bộ số - hội viên số” đến triển khai các mô hình “Mỗi cán bộ đoàn viên là một Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, CĐS đang từng bước trở thành một phần trong hoạt động thường xuyên của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ở cơ sở.

Cán bộ MTTQ và Đoàn Thanh niên trao đổi, chia sẻ thông tin tuyên truyền trên các nền tảng số, góp phần đưa thông tin nhanh chóng đến với người dân.

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, cùng phong trào “Bình dân học vụ số”, Đảng ủy xã Vĩnh Chân định hướng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa CĐS vào chương trình công tác, gắn với nhiệm vụ chính trị và phù hợp từng nhóm đối tượng. UBND xã phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số, từng bước hình thành thói quen giao dịch, tiếp nhận thông tin trên môi trường số.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tập trung triển khai các nội dung thiết thực, phục vụ công tác điều hành và vận động Nhân dân. Công tác quản lý văn bản, sử dụng tài khoản, mã định danh được thực hiện gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số từng bước góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả tham mưu, phối hợp và điều hành.

Đồng chí Lê Mạnh Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: “Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể xác định muốn thực hiện CĐS đạt hiệu quả, trước hết phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức, phương pháp làm việc của cán bộ. Mục tiêu không phải chạy theo công nghệ mà là sử dụng công nghệ để công việc hiệu quả hơn, thông tin đến với đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhanh hơn, đồng thời giúp tổ chức MTTQ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kịp thời hơn. Vì vậy, chúng tôi xác định cán bộ phải tiên phong, người biết hướng dẫn người chưa biết, từng bước đưa kỹ năng số trở thành một phần trong hoạt động thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể”.

Từ yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ xã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng số là khâu then chốt, từng bước đưa ứng dụng công nghệ trở thành yêu cầu thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ. Các buổi sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, công chức tiên phong học tập kỹ năng số” được tổ chức, đồng thời lồng ghép nội dung CĐS trong tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ Ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành, tăng tính chủ động trong phối hợp và từng bước gắn kết quả ứng dụng kỹ năng số với đánh giá nhiệm vụ định kỳ.

CĐS được các tổ chức thành viên cụ thể hóa phù hợp với chức năng, đối tượng vận động. Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích thông qua chuyên đề “Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số”, phong trào “Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số”; tập trung hướng dẫn bảo mật tài khoản, sử dụng mạng xã hội an toàn, đăng ký định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử. Các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhất là người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh được duy trì. Hoạt động Đoàn cũng từng bước được số hóa thông qua quản lý đoàn viên trên phần mềm, cập nhật thông tin tuyên truyền, hoạt động phong trào trên các nền tảng số. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã gắn CĐS với phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Để CĐS đạt hiệu quả, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Chân lựa chọn những mô hình phù hợp, gắn với công việc và đời sống của người dân, như: “Mỗi cán bộ đoàn viên là một Đại sứ số”, phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong hướng dẫn kỹ năng số; “Gia đình số”, khuyến khích mỗi hộ có thành viên sử dụng thành thạo các nền tảng, dịch vụ số để hỗ trợ người thân; “Chợ số - Nông thôn số”, hướng dẫn tiểu thương sử dụng mã QR, từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số; chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật. Công tác tuyên truyền trên các nền tảng số được duy trì, cùng với giao ban, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức thành viên và khu dân cư. Qua đó, CĐS từng bước tạo chuyển biến trong phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, giúp thông tin, phối hợp và tuyên truyền đến người dân thuận lợi hơn.

Đoàn thanh niên xã phối hợp với lực lượng Công an ra quân triển khai chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Tuy nhiên, kỹ năng số của cán bộ chưa đồng đều, việc cập nhật nội dung trên nền tảng số chưa thường xuyên, cơ sở vật chất còn hạn chế, khả năng tiếp cận công nghệ của người dân chưa đồng đều. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy hiệu quả các mô hình đã triển khai, tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành, tuyên truyền và nắm bắt tình hình Nhân dân. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, vận động Nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Anh Thơ