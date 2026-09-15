“Cầm tay chỉ app” ở Xuân Đài

Từ chiếc điện thoại thông minh, người dân xã Xuân Đài được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tra cứu thông tin, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và tiếp cận nhiều tiện ích thiết yếu. Những thao tác được chỉ dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc” giúp phong trào Bình dân học vụ số đi vào đời sống.

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Đài hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng công cụ số.

Xuân Đài là xã miền núi, địa bàn rộng, khả năng tiếp cận công nghệ của người dân các khu dân cư chưa đồng đều. Bởi vậy, các “lớp học số” ở Xuân Đài ra đời. Không bảng đen, phấn trắng, lớp học diễn ra ngay tại nhà văn hóa thôn, Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trong từng gia đình. Người biết hướng dẫn người chưa biết, những nội dung phức tạp được hướng dẫn chi tiết hơn để người dân dễ nhớ, dễ làm theo.

Hiện 100% khu dân cư trong xã đã thành lập và duy trì Tổ công nghệ số cộng đồng. Thành viên các tổ trực tiếp hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ cá nhân, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và những ứng dụng phục vụ đời sống.

Phát huy lợi thế của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã duy trì Câu lạc bộ Chuyển đổi số “Cầm tay chỉ app” gồm 20 thành viên. Đồng chí Trần Xuân Thọ - Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết, việc hướng dẫn chú trọng thực hành trực tiếp trên điện thoại. Đoàn viên làm mẫu từng bước, sau đó để người dân tự thao tác nhằm giúp họ ghi nhớ và có thể sử dụng khi cần.

Cùng với phổ cập kỹ năng số, Xuân Đài đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 2.730 hồ sơ, trong đó 2.698 hồ sơ đã được giải quyết; 2.694 hồ sơ trước và đúng hạn, đạt 99,85%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, cấp kết quả điện tử đạt 94,12%.

Công nghệ cũng từng bước được ứng dụng trong quảng bá nông sản, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu tiềm năng du lịch cộng đồng. Chuyển đổi số trở thành công cụ phục vụ sản xuất và đời sống.

Đồng chí Hà Ngọc Bảy - Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã sẽ tiếp tục củng cố các Tổ công nghệ số cộng đồng, phân công nhiệm vụ sát với từng địa bàn và thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng cho thành viên. Hoạt động hỗ trợ sẽ ưu tiên người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở các khu xa trung tâm. Địa phương cũng rà soát, từng bước nâng cấp trang thiết bị, đường truyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ quan, đơn vị; phối hợp cải thiện chất lượng kết nối tại khu dân cư.

Hương Giang