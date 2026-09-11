Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Chiều 11/9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai 4 thủ tục hành chính (giai đoạn 2) của Đảng trên môi trường điện tử. Hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng đến 26 Tỉnh ủy, Thành ủy và 2.481 điểm cầu cấp xã, phường đặc thù trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Cơ yếu (Bộ Công an), cùng hơn 69.200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, quản trị hệ thống và cán bộ trực tiếp tham mưu, xử lý thủ tục hành chính của Đảng các cấp.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, quản trị hệ thống và cán bộ trực tiếp tham mưu, xử lý thủ tục hành chính của Đảng.

Chương trình tập huấn tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Giới thiệu tổng quan hệ thống thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; hướng dẫn quy trình đề xuất, tiếp nhận và xử lý nghiệp vụ cho từng nhóm đối tượng (đảng viên nộp đảng phí trực tuyến, cán bộ thụ lý hồ sơ, cán bộ quản trị vận hành); hướng dẫn thao tác chuyển đổi, rà soát dữ liệu, tài khoản, phân quyền hệ thống. Đồng thời, dành thời gian thảo luận, giải đáp các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng đến 26 Tỉnh ủy, Thành ủy và 2.481 điểm cầu cấp xã, phường.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thế Bính - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) nhấn mạnh: Sau hơn 40 ngày triển khai Quy định số 338-QĐ/TW và Hướng dẫn số 42-HD/VPTW về hướng dẫn triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, giao diện hệ thống đã được tối ưu hóa, thao tác trực quan hơn. Thủ tục thu, nộp đảng phí trực tuyến đã tích hợp tính năng khai báo dữ liệu tiền lương, phụ cấp của nhóm đảng viên tham gia bảo hiểm xã hội để tự động tính toán số tiền phải nộp, giảm thiểu các thao tác thủ công.

Để các thủ tục hành chính của Đảng vận hành thực chất, thuận tiện, đúng thẩm quyền, hợp pháp và an toàn, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số Cơ yếu đề nghị các học viên thẳng thắn nêu lên những vướng mắc từ thực tế cơ sở. Các chuyên gia, đơn vị kỹ thuật tập trung giải đáp, phân định giữa hiện trạng kỹ thuật phần mềm với thẩm quyền kết luận nghiệp vụ.

Đối với những nội dung đã rõ, các địa phương cần chủ động triển khai ngay. Những vấn đề chưa rõ về nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền sẽ kết luận và công bố chính thức trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy định; đồng thời xác định rõ lộ trình, thời hạn nâng cấp phần mềm để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đinh Vũ