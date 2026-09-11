Phú Thọ số hóa 95,62% hồ sơ thủ tục hành chính

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt 95,62%. Việc sử dụng dữ liệu số, định danh điện tử và thanh toán trực tuyến đang góp phần rút ngắn quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.895 thủ tục hành chính do Trung ương ban hành và áp dụng tại địa phương. Trong đó, 1.408 thủ tục được cung cấp trực tuyến toàn trình, 487 thủ tục được cung cấp trực tuyến một phần.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị lấy số thứ tự.

Các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh đã được xây dựng, cấu hình và cập nhật quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Quá trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, phê duyệt, ký số và trả kết quả được thực hiện trên môi trường điện tử, đồng thời kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống chuyên ngành.

Theo kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ sử dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính tại Phú Thọ đạt 100%; chỉ số thanh toán trực tuyến đạt tối đa 10/10 điểm. Trạng thái xử lý của hồ sơ được cập nhật, công khai trên môi trường điện tử để tổ chức, cá nhân theo dõi.

Tỉnh cũng tăng cường khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những giấy tờ, thông tin cơ quan nhà nước đã có.

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục chuẩn hóa quy trình, nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; đồng thời hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về thiết bị và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Minh Vũ