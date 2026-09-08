Phường Âu Cơ nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phường Âu Cơ từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động quản trị, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Âu Cơ hướng dẫn người dân lấy số thứ tự điện tử.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Âu Cơ, người dân dễ dàng nhận thấy những thay đổi từ việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trung tâm được trang bị máy lấy số xếp hàng tự động, màn hình hiển thị số, máy tính và máy scan hỗ trợ số hóa giấy tờ, máy tra cứu các thủ tục, camera giám sát cùng hệ thống mạng phục vụ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Từ đầu năm đến nay, trung tâm tiếp nhận gần 3.100 hồ sơ, đã có 99,8% hồ sơ được trả trước và đúng hạn. Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận, có 1.411 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm 46,2%; 1.641 hồ sơ thuộc dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm 53,8%.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngát - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cho biết: Trung tâm xác định việc hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường số là nhiệm vụ quan trọng. Cán bộ tại trung tâm vừa tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy trình, vừa hướng dẫn người dân thao tác trên hệ thống, từ lấy số thứ tự, đăng nhập tài khoản, kê khai thông tin đến nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến. Mục tiêu là giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế phải đi lại nhiều lần.

Không chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, phường Âu Cơ còn chú trọng số hóa kết quả giải quyết TTHC. Kết quả, số hồ sơ được số hóa đồng bộ đạt 97,4%; tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả điện tử đạt 97,7%, tỷ lệ khai thác lại thông tin đã số hóa đạt 98,5%. Một điểm đáng chú là 100% TTHC tại trung tâm được thanh toán trực tuyến. Việc này góp phần hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giảm thời gian giao dịch cho người dân. Sự thay đổi này được người dân cảm nhận rõ trong quá trình giao dịch. Anh Đinh Quang Minh ở Tổ dân phố Thanh Viên chia sẻ: Mỗi khi đến trung tâm làm thủ tục, tôi yên tâm vì được cán bộ hướng dẫn tận tình. Từ lấy số thứ tự đến các bước thực hiện trên hệ thống đều được hướng dẫn cụ thể nên việc giải quyết hồ sơ thuận lợi.

CĐS ở phường Âu Cơ được triển khai đồng bộ từ các cơ quan, đơn vị đến các lĩnh vực của đời sống. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối Internet; 100% văn bản đi, đến, trừ văn bản mật được xử lý trên môi trường điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng tài khoản Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice... Đặc biệt, nền tảng trí tuệ nhân tạo MISA AMIS OneAI đã được triển khai đến 100% cán bộ, công chức, viên chức của phường, hỗ trợ soạn thảo, rà soát văn bản, tổng hợp thông tin, kế toán và khai thác dữ liệu. Việc ứng dụng AI bước đầu góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu suất làm việc. Cùng với đó, phường duy trì 37 cụm loa truyền thanh thông minh phủ sóng tại 13/13 tổ dân phố. Các nền tảng trực tuyến cũng được khai thác để tuyên truyền về CĐS, dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử và cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên môi trường mạng.

Các nhóm Zalo tại khu dân cư được duy trì để hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng số, giải đáp vướng mắc khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhóm Zalo OA của phường hiện có gần 1.000 người tương tác, trở thành kênh thông tin gắn kết giữa chính quyền với người dân. Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng được triển khai với 200 lượt người tham gia các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, 100% doanh nghiệp trên địa bàn phường ứng dụng công nghệ số trong điều hành, kế toán, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai và nộp thuế điện tử; 95% hộ kinh doanh sử dụng nền tảng E-Mobil, kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến. Trong lĩnh vực đất đai, 90,5% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thu thập, nhập dữ liệu.

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực của CĐS, phường Âu Cơ tiếp tục cụ thể hóa hoạt động lãnh đạo, điều hành đến giải quyết TTHC và hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số, đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống, hướng tới xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Dương Chung