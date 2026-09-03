Vân Phú đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Thực hiện cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) và Đề án 06, Công an phường Vân Phú xác định nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và phục vụ Nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt. Qua đó, tạo chuyển biến trong phương thức làm việc và mang lại thuận lợi thiết thực cho người dân.

Cán bộ Công an phường Vân Phú ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Công an phường xác định CCHC, CĐS phải được triển khai thống nhất, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, lực lượng Công an chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số.

Đảng ủy phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS cũng như phân công rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện. Nhờ đó, các nhiệm vụ CCHC, CĐS và Đề án 06 được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn.

Trung tá Triệu Mạnh Phú - Phó Trưởng Công an phường cho biết: “Trong thực hiện CCHC, chúng tôi xác định phải bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác quản lý và nhu cầu của người dân. Vì vậy, đơn vị tập trung rà soát từng nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, bám sát tiến độ; đồng thời chủ động nắm bắt những khó khăn phát sinh để kịp thời điều chỉnh cách làm. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đơn vị còn chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm mỗi thủ tục được giải quyết đúng quy định, nhanh chóng và thuận lợi nhất cho người dân”.

Cán bộ Công an phường hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Từ yêu cầu đó, Công an phường Vân Phú tập trung triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với công tác quản lý dân cư, cấp căn cước, định danh điện tử và khai thác dữ liệu phục vụ người dân. Đơn vị chủ động rà soát, cập nhật, bổ sung, làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Đến nay, 482/482 trường hợp thuộc chỉ tiêu cập nhật, bổ sung, làm sạch dữ liệu dân cư đã được thực hiện, đạt 100%.

Cùng với đó, Công an phường tập trung thực hiện chỉ tiêu cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử theo chỉ tiêu Công an tỉnh giao. Đến nay, đơn vị đã cấp căn cước cho 33.928/35.731 trường hợp, đạt 95%; cấp định danh điện tử cho 29.642/33.223 trường hợp, đạt 89,2%. Việc đẩy mạnh cấp căn cước, định danh điện tử không chỉ góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 mà còn tạo nền tảng để người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công và tiện ích số.

Không chỉ chú trọng các nhiệm vụ trên môi trường điện tử, Công an phường còn thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, làm sạch dữ liệu dân cư. 100% người dân trên địa bàn thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú theo quy định, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Đi đôi với hoàn thành các chỉ tiêu, Công an phường Vân Phú chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong từng khâu giải quyết công việc. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc phát sinh, nhất là đối với người dân chưa thành thạo thao tác trên môi trường số. Việc hỗ trợ được thực hiện theo hướng cụ thể, dễ hiểu, giúp người dân từng bước chủ động sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Vân Phú tích cực tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm” thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, đơn vị đã tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch triển khai; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Trong đó, đơn vị tổ chức rà soát 417 thân nhân của 162 liệt sĩ chưa xác định danh tính đủ điều kiện tham gia lấy mẫu. Đồng thời, phối hợp tổ chức lấy mẫu lưu động cho 11 trường hợp là người già yếu, bệnh nặng không thể di chuyển.

Để CĐS đi vào đời sống, Công an phường đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Phường duy trì 29 Tổ công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh tại các tổ dân phố với 145 thành viên; tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, tập huấn với 825 lượt người tham gia, góp phần nâng cao kỹ năng số và khả năng tiếp cận các tiện ích số của người dân.

Công an phường Vân Phú phối hợp thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trong chiến dịch “500 ngày đêm”.

Thời gian tới, Công an phường Vân Phú tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và các nền tảng số. Đồng thời nâng cao năng lực số, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới phương thức làm việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân trong tình hình mới.

Anh Thơ