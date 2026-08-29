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Phú Thọ hoàn thành lấy mẫu ADN tại 100% số mộ liệt sĩ theo kế hoạch

Sáng 29/8, UBND xã Tam Nông tổ chức lễ dâng hương và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông. Dự buổi lễ có Đại tá Hà Đại Nam - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Phú Thọ hoàn thành lấy mẫu ADN tại 100% số mộ liệt sĩ theo kế hoạchLực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông có 279 phần mộ, trong đó lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 41/47 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác giám định ADN. Đây là nghĩa trang liệt sĩ cuối cùng trong 128 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh cần triển khai trong Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Như vậy, kết thúc đợt 1 của chiến dịch, tính đến ngày 29/8, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo rà soát, tổ chức lực lượng khai quật 4.694 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, đạt 100% số mộ cần lấy mẫu theo kế hoạch. Qua đó, thu được 3.999 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để bàn giao phục vụ xét nghiệm ADN; đồng thời, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Kết quả này là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân sâu sắc những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Văn Khải


Văn Khải

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Giám định ADN Hài cốt Lấy mẫu Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ nghĩa trang liệt sĩ Tam nông Phục vụ Chiến dịch
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