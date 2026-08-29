Cảnh báo tội phạm cố ý gây thương tích

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng đã khởi tố 52 vụ với 83 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”, trong đó có nhiều bị can ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đáng chú ý, 45 vụ với 71 bị can đã được truy tố. Những con số này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, nhất là từ những va chạm nhỏ trong cuộc sống, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa loại tội phạm này.

Từ va chạm nhỏ đến hậu quả lớn

Theo thống kê, trong số 83 bị can bị khởi tố, có 2 bị can có độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi, 12 bị can từ 16 đến dưới 18 tuổi, 33 bị can từ 18 đến 30 tuổi, 35 bị can từ trên 30 đến 70 tuổi và 1 bị can trên 70 tuổi. Cơ cấu độ tuổi cho thấy tội phạm cố ý gây thương tích xuất hiện ở nhiều nhóm tuổi, trong đó người trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể.

Thực tế điều tra các vụ án cho thấy, nguyên nhân thường bắt đầu từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt, va chạm giao thông, bất đồng cá nhân hoặc những lời nói, hành động thiếu kiềm chế. Khi không làm chủ được cảm xúc, tranh cãi dễ chuyển thành xô xát, thậm chí sử dụng hung khí gây thương tích.

Tại xã Dũng Tiến, chiều 27/2/2026, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Bùi Văn Bình, sinh năm 1985 và Bùi Văn Don, sinh năm 1962, cùng trú tại xóm Vọ, đã dùng xẻng đánh anh Bùi Văn Thương, sinh năm 1990, gây thương tích. Anh Thương phải cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bình và Don về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Bình và Bùi Văn Don, trú tại xóm Vọ, xã Dũng Tiến về tội cố ý gây thương tích.

Từ một mâu thuẫn trong sinh hoạt, việc lựa chọn bạo lực đã khiến người bị hại phải điều trị, còn người gây án phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý là vụ án xảy ra tại xã Lâm Thao, cho thấy nguy cơ từ những mâu thuẫn bộc phát trong quá trình tham gia giao thông.

Ngày 18/5/2026, nhóm gồm H.T.Q.K, H.N.M, N.H.A, P.N.K, P.M.Q và L.G.H đang lưu thông trên tuyến đường liên xã thuộc khu Phương Lai, xã Lâm Thao thì xảy ra lời qua tiếng lại, thách thức với anh T.V.P, sinh năm 2007.

Trước đó, các đối tượng và bị hại không quen biết, không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, từ va chạm nhỏ khi tham gia giao thông, nhóm thanh thiếu niên đã hành hung anh P., khiến nạn nhân phải đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là 24%.

Ngày 28/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đến ngày 5/8, H.T.Q.K bị khởi tố về cả hai tội danh, 5 đối tượng còn lại bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan điều tra đã bắt, tạm giam 2 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Các đối tượng trong vụ án.

Vụ án là bài học đắt giá đối với nhóm thanh thiếu niên. hỉ vì một lời nói thách thức, một phút nóng giận có thể khiến người trong cuộc phải trả giá bằng tương lai của chính mình.

Phòng ngừa từ sớm, xử lý nghiêm

Trao đổi về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, Thượng tá Bùi Văn Huấn - Trưởng Công an xã Dũng Tiến cho biết: “Khi phát sinh mâu thuẫn, người dân cần bình tĩnh, kiềm chế, tuyệt đối không dùng hung khí hoặc lôi kéo người khác để giải quyết. Đối với thanh thiếu niên, gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục; khi có biểu hiện tụ tập, gây gổ, mang theo hung khí, cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để ngăn chặn. Lực lượng Công an cơ sở tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; phối hợp với gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là cho thanh thiếu niên. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của tổ hòa giải ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh”.

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 13 trao đổi nghiệp vụ giải quyết vụ án về tội cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Không chỉ tập trung điều tra, xử lý, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng chú trọng phối hợp nhằm bảo đảm các vụ án được giải quyết đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng chí Vũ Đức Hòa - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết: “Việc các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết vụ án nhằm bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, đồng thời góp phần giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Đặc biệt, đối với các vụ án có người chưa thành niên tham gia, cần vừa bảo đảm xử lý đúng pháp luật, vừa chú trọng giáo dục, giúp các em nhận thức rõ hậu quả hành vi và có cơ hội sửa chữa sai lầm”.

Một phút nóng giận có thể để lại hậu quả nhiều năm. Một hành động bình tĩnh, đúng pháp luật có thể ngăn chặn cả một vụ án. Phòng ngừa từ sớm, giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở chính là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe, tương lai của mỗi người và giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

Đinh Thắng