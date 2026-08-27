Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi xã Vĩnh Chân

Ngày 27/8, Đảng ủy xã Vĩnh Chân tổ chức trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên cao tuổi trên địa bàn. Tới dự có đồng chí Trần Việt Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Chân.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng 3 đồng chí đảng viên cao tuổi: Lê Thế Khải, đảng viên Chi bộ 1; Tô Thị Minh Cải, đảng viên Chi bộ 4; Nguyễn Thị Thuộc, đảng viên Chi bộ 8.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và xã Vĩnh Chân trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thế Khải.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và xã Vĩnh Chân trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Tô Thị Minh Cải.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Thuộc.

Tại các gia đình, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng và các đại biểu thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các đảng viên; chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài của các đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của các chi bộ và Đảng bộ xã Vĩnh Chân.

Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền đối với các đảng viên cao tuổi Đảng. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bích Liên - Đặng Khánh