Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ở xã Lương Sơn

Chiều 26/8, Đảng ủy xã Lương Sơn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho đồng chí Hoàng Quý Mẫu, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Trung Hòa. Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Hoàng Quý Mẫu.

Đồng chí Hoàng Quý Mẫu sinh năm 1929, vào Đảng năm 1948. Những năm đầu tham gia cách mạng, đồng chí là thành viên Đội du kích xã Yên Trạch. Sau đó, trải qua nhiều vị trí công tác tại Tỉnh đội Hòa Bình (cũ) và Tỉnh đội Hà Sơn Bình (cũ). Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, người quân nhân cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại cơ sở với cương vị Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã; cùng cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động Nhân dân, xây dựng phong trào, củng cố khối đoàn kết tại khu dân cư.

80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là 80 năm đồng chí bền bỉ rèn luyện, phấn đấu và cống hiến. Đồng chí luôn giữ vững lòng trung thành với Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin yêu.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Sơn tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành Hoàng Quý Mẫu.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa và chúc mừng đồng chí Hoàng Quý Mẫu. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của đảng viên lão thành, đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời của đồng chí Hoàng Quý Mẫu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Hoàng Quý Mẫu tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; động viên thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lương Sơn tiếp tục quan tâm đến các đảng viên lão thành; phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của các thế hệ đảng viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Mạnh Hùng