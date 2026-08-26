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Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Chí Phương

Sáng 26/8, tại phường Vân Phú, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Chí Phương.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Chí PhươngPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Chí Phương.

Đồng chí Nguyễn Chí Phương sinh năm 1932, quê quán tại phường Vân Phú, được kết nạp vào Đảng năm 1957. Trong quá trình công tác, đồng chí có nhiều năm phục vụ trong quân đội. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tích cực tham gia công tác tại địa phương, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Thành Đồng, Đảng bộ phường Vân Phú.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đồng chí Nguyễn Chí Phương cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan tỉnh kính chúc đồng chí Nguyễn Chí Phương luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Vân Phú tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thường xuyên thăm hỏi và động viên các đảng viên lão thành, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mạnh Cường – Trung Kiên


Mạnh Cường – Trung Kiên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tỉnh Phú Thọ Ban thường vụ tỉnh ủy Xây dựng Đảng Bí thư phường Chính trị Chính quyền Tổ dân phố cơ quan
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