Xây “thế trận lòng dân” từ Ban Công tác 35 cấp xã

Ban Công tác (BCT) 35 cấp xã, phường giữ vai trò lực lượng tuyến đầu, trực tiếp đưa chủ trương, nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào thực tiễn cuộc sống ngay tại cơ sở...

Ban Công tác 35 xã Phùng Nguyên triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Với nhiệm vụ là “hệ thống cảm biến xã hội”, BCT 35 cấp xã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát hiện nhanh, nhạy các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh tại địa bàn để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” chính trị hay để các thế lực thù địch lợi dụng kích động.

Tại xã Hoàng Cương, trong 6 tháng đầu năm, BCT 35 của xã đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; việc tuyên truyền, định hướng thông tin trên không gian mạng được tăng cường. Trao đổi về nhiệm vụ BCT 35, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng BCT 35 xã nhấn mạnh: BCT 35 tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với chủ trương “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, BCT 35 cấp xã giữ vai trò chủ đạo trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; quản lý, vận hành hiệu quả các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm Zalo, Facebook chính thống của xã, thôn, các đoàn thể; chủ động đăng tải, chia sẻ gương người tốt, việc tốt, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện sớm thông tin giả, thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch; tổ chức đấu tranh trực diện để phản bác, vạch trần luận điệu xuyên tạc, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng cố tình đăng tải, phát tán tin đồn thất thiệt gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Với tinh thần đó, BCT 35 xã Xuân Đài đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; duy trì hiệu quả trang thông tin “Hương sắc Xuân Đài” và Facebook”Quê Hương Xuân Đài" với trên 100 tin, bài đăng tải mỗi tháng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. BCT 35 còn chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, định hướng và xử lý thông tin xấu độc, tin giả, không để phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng trên địa bàn... Đồng chí Nguyễn Huy Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng BCT 35 xã Xuân Đài khẳng định: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thời gian tới, BCT 35 xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả Tổ Cộng tác viên trên không gian mạng; tăng cường tương tác, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực từ các trang thông tin chính thống của Trung ương và tỉnh...

Một vai trò quan trọng của BCT 35 là tham mưu cấp ủy xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, cụ thể là tham mưu Đảng ủy xã các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Qua đó góp phần bồi đắp niềm tin, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhận thức rõ nhiệm vụ, 6 tháng đầu năm 2026, BCT 35 xã Phùng Nguyên đã chủ động nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. BCT xã đăng tải, chia sẻ hàng nghìn tin, bài, hình ảnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng BCT 35 xã Phùng Nguyên Hoàng Anh Tuấn, BCT 35 xã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

“Thế trận lòng dân” có vững chắc thì niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền mới được củng cố bền vững. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, hoạt động của BCT 35 cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Minh Tự