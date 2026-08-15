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Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú

Sáng 15/8, Đảng ủy xã Đồng Lương phối hợp với Trung tâm Chính trị xã Cẩm Khê tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên được tổ chức tại xã Đồng Lương, thuộc khu vực huyện Cẩm Khê cũ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu túQuang cảnh lớp bồi dưỡng.

Việc tổ chức lớp học ngay tại địa phương nhằm tạo thuận lợi về thời gian, điều kiện đi lại, giúp quần chúng ưu tú chủ động thu xếp công việc, tham gia học tập đầy đủ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu túLãnh đạo Đảng ủy xã Đồng Lương phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 51 quần chúng ưu tú từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã Đồng Lương, Hùng Việt. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học giúp các quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về Đảng, củng cố bản lĩnh chính trị, xác định động cơ đúng đắn và tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phong cách Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam Phát triển Đảng viên Cương lĩnh xây dựng đất nước Cẩm Khê bồi dưỡng Khai giảng Chính trị Học tập Chất lượng
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