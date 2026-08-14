Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026

Ngày 14/8, tại phường Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức bế mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh dự buổi lễ bế mạc lớp tập huấn.

Các đại biểu dự lễ bế mạc lớp tập huấn.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Sơn - Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy các phường Hòa Bình, Tân Hòa, Thống Nhất.

Tham gia lớp tập huấn có 600 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, công chức, kiểm tra viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Sau 5 ngày (từ 10-14/8) học tập, nghiên cứu và trao đổi, lớp tập huấn đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cơ bản, các quy định mới và kỹ năng cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nội dung các chuyên đề do lãnh đạo các vụ thuộc Cơ quan UBKT Trung ương và lãnh đạo tỉnh trực tiếp truyền đạt. Đáng chú ý, lớp dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác tại cơ sở.

Qua đó, học viên có thêm điều kiện cập nhật kiến thức, nắm chắc hơn các quy định, quy trình và phương pháp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, thống nhất nhận thức và cách xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác KTGS.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo lớp, các học viên tham gia học tập nghiêm túc, thực hiện đúng nội quy, đầy đủ chương trình. Các báo cáo viên đã kết hợp giữa kiến thức chuyên môn với kinh nghiệm thực tiễn, tăng tính tương tác, giúp học viên dễ tiếp thu và vận dụng.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập và sự chủ động trao đổi của các học viên. Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đề nghị sau khóa bồi dưỡng, các học viên tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, thường xuyên cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và của Tỉnh ủy; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền công tác KTGS, phù hợp với thực tiễn.

Hồng Duyên