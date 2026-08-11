Trường THPT Chuyên Hùng Vương kết nạp Đảng cho 12 quần chúng ưu tú

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Sáng 11/8, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 12 quần chúng ưu tú, gồm 1 giáo viên và 11 học sinh lớp 12, năm học 2025-2026.
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đảng viên.
Đồng chí Bí thư chi bộ Toán trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú.
Các đảng viên mới kết nạp đều là những giáo viên, học sinh tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và rèn luyện; tích cực tham gia công tác Đoàn và các phong trào thanh niên. Đây cũng là những quần chúng có ý thức tu dưỡng, phấn đấu, được tổ chức Đảng và nhà trường ghi nhận.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ là động lực để các giáo viên, học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu và có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.
Những năm qua, Trường THPT Chuyên Hùng Vương luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là học sinh có thành tích nổi bật, để tạo nguồn phát triển Đảng.
Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong trường học, từng bước bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đăng Khoa
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