Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 10/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề, gồm: Nghiệp vụ công tác Đảng và đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; một số điểm mới về công tác tổ chức cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hướng dẫn thực hiện KPI; công tác chính sách cán bộ và triển khai một số văn bản mới về công tác chính sách cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi nhấn mạnh, hội nghị tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị, các báo cáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi, nhưng điểm mới, những vấn đề dễ phát sinh vướng mắc; tăng cường liên hệ thực tiễn và hướng dẫn phương pháp xử lý để học viên vận dụng ngay trong công việc.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu tài liệu, nêu cao tinh thần học tập, thẳng thắn trao đổi nội dung chưa rõ, những khó khăn vướng mắc và tình huống thực tế tại địa phương, cơ quan đơn vị để cùng làm rõ. Đặc biệt, việc trao đổi, giải đáp phải bám sát các quy định của trung ương và của tỉnh và yêu cầu thực tiễn; các phòng chuyên môn tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham mưu Ban Tổ chức tỉnh ủy xem xét, hướng dẫn ngay sau hội nghị.

Ngay sau hội nghị tập huấn, các xã, phường, Đảng ủy trực thuộc vận dụng đúng, đầy đủ nội dung đã được hướng dẫn; tiếp tục nghiên cứu, cập nhật văn bản mới, từ đó bảo đảm công tác xây dựng đảng vận hành thông suốt, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026.

Mạnh Quân - Mạnh Khiêm