Lấy ý kiến về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định 366 của Bộ Chính trị

Sáng 6/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, việc sửa đổi quy định lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm điểm, đánh giá theo hướng thực chất, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Việc đánh giá, xếp loại phải dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, lượng hóa thành dữ liệu, phản ánh đúng năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện của từng tập thể, cá nhân.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị có nhiều điểm mới. Trong đó, đáng chú ý là việc đưa kiểm điểm theo hướng thực chất; đơn giản hóa các biểu mẫu, lược bỏ việc chấm điểm theo tiêu chí chung và thay bằng đánh giá theo 2 mức “vi phạm” và “không vi phạm”. Nội dung kiểm điểm ngắn gọn, trọng tâm, dựa theo dữ liệu và có minh chứng; đổi mới phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm trung tâm và áp dụng triệt để phương pháp đánh giá gắn với KPI; lược bỏ quy định về khống chế tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 20%.

Các ý kiến thảo luận đã tập trung đóng góp ý kiến về quan điểm, phạm vi, đối tượng kiểm điểm; việc xác định các tiêu chí đánh giá; thang điểm, mức xếp loại; không thực hiện bỏ phiếu để quyết định mức xếp loại chất lượng; quy trình sử dụng kết quả dữ liệu, liên thông kết quả đánh giá, xếp loại quý và năm; các biểu mẫu hướng dẫn. Những ý kiến góp ý của các Tỉnh ủy, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương là cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo quy định đảm bảo phù hợp, khả thi trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Huyền Trang - Trung Kiên