Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương dự sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố số 2 Hùng Vương

Chiều 3/8, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 8/2026 tại Chi bộ Tổ dân phố (TDP) số 2 Hùng Vương, Đảng bộ phường Phúc Yên. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Phúc Yên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và các đại biểu dự sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố số 2 Hùng Vương.

Chi bộ TDP số 2 Hùng Vương được thành lập trên cơ sở sáp nhập chi bộ các TDP số 2, số 3 và số 4 Hùng Vương, hiện có 195 đảng viên. Sau sắp xếp tổ chức, Chi bộ nhanh chóng kiện toàn cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong chi ủy, từng bước ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được thông tin tình hình thời sự nổi bật; quán triệt các văn bản mới của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 207-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2026. Theo đó, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng; phối hợp triển khai Đề án 06; hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2; thực hiện Chiến dịch 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; tổ chức tốt các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và các hoạt động đoàn thể trên địa bàn.

Đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại phần thảo luận, các đảng viên thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong tháng 8/2026; đồng thời thẳng thắn đưa ra những kiến nghị liên quan thiết thực đến đời sống. Trong đó, một số đảng viên đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, nâng mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng; nâng mức trợ cấp cho các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng TDP; mở rộng nhà văn hóa phù hợp với nhu cầu sinh hoạt tập thể sau sáp nhập thôn, TDP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác Đảng, thu thập, làm giàu dữ liệu về đất đai...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng hoa chúc mừng Chi bộ tổ dân phố số 2 Hùng Vương.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng của Chi bộ TDP số 2 Hùng Vương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị Chi bộ thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và có sức chiến đấu cao. Mỗi đồng chí chi ủy viên và đảng viên phải thực sự nêu gương, nói đi đôi với làm, giữ gìn phẩm chất, uy tín, trách nhiệm trước Nhân dân. Chi bộ tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; thực hiện kiểm tra, giám sát có trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cùng với đó, Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, trẻ em. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân.

* Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đã làm việc với Đảng ủy phường Phúc Yên về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp TDP gắn với sắp xếp tổ chức Đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở TDP.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Phúc Yên.

Sau sáp nhập, phường Phúc Yên có diện tích 23,44 km2, dân số trên 66 nghìn người, Đảng bộ có 79 tổ chức đảng trực thuộc với 4.759 đảng viên. Bộ máy của hệ thống chính trị được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý sau sắp xếp.

Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Công tác sắp xếp TDP được triển khai đúng quy định, từ 54 TDP giảm còn 25 TDP. Đồng thời kiện toàn 25 chi bộ TDP, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để hệ thống chính trị ở cơ sở nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đạt kết quả tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận trên 15.600 hồ sơ thủ tục hành chính, phần lớn được giải quyết đúng và trước hạn. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh; 100% văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường điện tử; việc số hóa hồ sơ, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các nền tảng số tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường vẫn gặp một số khó khăn như khối lượng công việc tăng sau sắp xếp; hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đội ngũ cán bộ về chuyển đổi số chưa đồng đều; một số nhiệm vụ được phân cấp còn phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận tinh thần chủ động của Đảng ủy, chính quyền phường Phúc Yên trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt và duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường công tác xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể; tăng cường công tác giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đặc biệt, cần quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính; phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Thúy Hường