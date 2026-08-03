Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Tiên Lữ

Chiều 3/8, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8 cùng Chi bộ thôn Lục Thụ, Đảng bộ xã Tiên Lữ.

Đồng chí Bùi Đình Thi phát biểu tại cuộc sinh hoạt Chi bộ thôn Lục Thụ.

Chi bộ thôn Lục Thụ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ thôn Lục Thụ và Chi bộ thôn Vườn Tràng, hiện có 96 đảng viên. Sau sáp nhập, chi bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong chi ủy và đảng viên; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương như quản lý đảng viên, tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8. Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương; nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sau sáp nhập.

Quang cảnh sinh hoạt Chi bộ thôn Lục Thụ, Đảng bộ xã Tiên Lữ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Đình Thi khẳng định việc các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy cấp trên với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí đề nghị Chi bộ thôn Lục Thụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”; nội dung sinh hoạt cần bám sát thực tiễn, tăng cường thảo luận, phát huy dân chủ. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ; tăng cường quản lý đảng viên trên nền tảng số, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc và đánh giá thực chất chất lượng đảng viên.

Nhấn mạnh vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ sau sáp nhập, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ thôn Lục Thụ tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, không để xảy ra tình trạng cục bộ; phát huy vai trò lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng khu dân cư văn minh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao tặng quà cho Chi bộ thôn Lục Thụ.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã trao quà tặng Chi bộ thôn Lục Thụ.

Trần Ngọc Anh