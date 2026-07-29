Sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyển đổi số

Chiều 29/7, Chi bộ phòng Tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong đổi mới phương thức tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng chuyên môn gắn với chuyển đổi số”. Đây là chi bộ đầu tiên trong tỉnh đưa chuyển đổi số vào nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh.

Hiện nay, phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có nhiệm vụ tham mưu quản lý, hướng dẫn, theo dõi hoạt động của 152 đảng bộ trực thuộc, với trên 266 nghìn đảng viên, hơn 2.200 tổ chức cơ sở Đảng, trên 9.100 chi bộ cùng khối lượng hồ sơ, dữ liệu và nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng thời.

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ đã lãnh đạo phòng từng bước rà soát, chuẩn hoá quy trình công tác; tăng cường ứng dụng dữ liệu số và các công cụ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành chuẩn hoá dữ liệu của trên 266 nghìn đảng viên; trên 246 nghìn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt trên 95%; tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng đạt trên 96%. Qua đó, Phú Thọ tiếp tục thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng số; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyển đổi số của Chi bộ. Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với yêu cầu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác chuyển đổi số, đưa nội dung chuyển đổi số thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, chương trình công tác và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”; hoàn thiện hệ thống tổng hợp số liệu thống kê, hệ thống điều hành và các công cụ hỗ trợ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, từng bước hình thành phương thức quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu số.

Cùng với đó, cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ số hỗ trợ công tác tham mưu; tiếp tục đổi mới phương thức hướng dẫn, theo dõi và đồng hành với cơ sở, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh.

Thương Huyền - Đăng Khoa