Lĩnh 15 tháng tù vì giả mạo chữ ký để sang tên bìa đất

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hồ Thị Sáng (sinh năm 1976), trú tại thôn Chợ Bến, xã Cao Dương. Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 13 đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hồ Thị Sáng tại phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án: Tháng 8/2022, thông qua người quen giới thiệu, bà Nguyễn Thị Tâm và bà Bùi Thị Hồng Quyên đã nhờ Hồ Thị Sáng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với thửa đất số 127, tờ bản đồ số 33 tại thôn Châu Rể, xã Cao Dương. Hai bên thỏa thuận chi phí thực hiện là 25 triệu đồng.

Ngày 4/10/2022, thửa đất được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Văn Nghĩa. Tuy nhiên, thay vì bàn giao cho chủ sử dụng đất, Hồ Thị Sáng đã tự soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ từ Nguyễn Văn Nghĩa sang mình, giả mạo chữ ký, chữ viết và điểm chỉ của anh Nghĩa trên hợp đồng. Sau đó, bị cáo mang hợp đồng đến UBND xã Cao Dương làm thủ tục chứng thực.

Khi cán bộ tư pháp yêu cầu người chuyển nhượng có mặt để xác nhận, Sáng gian dối nói anh Nghĩa đang đứng bên ngoài trụ sở UBND xã nghe điện thoại. Tin lời bị cáo, cán bộ tư pháp hoàn tất thủ tục chứng thực và lãnh đạo UBND xã ký xác nhận theo quy định.

Có được hợp đồng đã chứng thực, Hồ Thị Sáng tiếp tục sử dụng tài liệu này để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lương Sơn (cũ), qua đó hoàn tất việc sang tên QSDĐ từ Nguyễn Văn Nghĩa sang Hồ Thị Sáng.

Sau khi đứng tên QSDĐ, tháng 11/2022, Hồ Thị Sáng dùng chính thửa đất này làm tài sản bảo đảm để ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vay 1,7 tỷ đồng. Khi ngân hàng tiến hành thẩm định tài sản thế chấp, anh Nguyễn Văn Nghĩa mới phát hiện thửa đất đã bị chuyển nhượng sang tên Hồ Thị Sáng.

Làm việc với anh Nghĩa, Hồ Thị Sáng thừa nhận đã giả mạo chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng và cam kết khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Sáng không thực hiện đúng cam kết nên vụ việc được trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) kết luận chữ ký, chữ viết mang tên Nguyễn Văn Nghĩa trong hợp đồng chuyển nhượng đều do Hồ Thị Sáng thực hiện, dấu vân tay tại mục bên chuyển nhượng cũng là của chính bị cáo.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân đã truy tố Hồ Thị Sáng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Với hành vi phạm tội nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 13 đã tuyên phạt bị cáo mức án 15 tháng tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Hồ Thị Sáng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và các tình tiết mới được cung cấp tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ, đã tích cực khắc phục hậu quả và đủ điều kiện để được áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật. Từ đó, quyết định chấp nhận kháng cáo của Hồ Thị Sáng, sửa một phần bản án sơ thẩm, chuyển hình phạt từ 15 tháng tù giam sang 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Mạnh Hùng