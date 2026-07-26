Đà Nẵng triệt phá đường dây ghi số đề hơn 8 tỷ đồng

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây tổ chức ghi số đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can cùng trú thành phố Đà Nẵng về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Quảng (sinh năm 1969, trú phường Thanh Khê), Phạm Thị Thu Lan (sinh năm 1975, trú phường Hòa Khánh), Trần Thị Kỳ Lan (sinh năm 1966, trú phường Hải Châu) và Nguyễn Thị Minh Phượng (sinh năm 1982, trú phường Hòa Khánh) về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm (sinh năm 1969, trú phường Hòa Khánh), Phan Thị Phượng (sinh năm 1971, trú Tổ 95, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng), Đặng Thị Thanh (sinh năm 1976, trú phường An Khê), Võ Thị Huệ (sinh năm 1974, trú phường Hải Châu) và Nguyễn Thành Tây (sinh năm 1983, trú phường Hòa Khánh) về tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lúc 17 giờ 45 phút ngày 14/7, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan trên địa bàn phường Hòa Khánh. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức ghi số đề và tham gia đánh bạc.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, đồng thời triệu tập 27 đối tượng có liên quan để làm rõ. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thành Tây thường xuyên mua số đề của Võ Thị Huệ và Trương Thị Thêm, với tổng số tiền đánh bạc trong nhiều ngày lên đến hàng chục triệu đồng.

Võ Thị Huệ là đối tượng trực tiếp nhận bảng đề của người chơi qua ứng dụng Zalo, sau đó chuyển cho tài khoản Viber do Nguyễn Ngô Quốc Anh sử dụng để hưởng tiền hoa hồng. Huỳnh Thị Quảng là người trực tiếp nhận ghi số đề của nhiều người rồi chuyển toàn bộ bảng đề cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh để hưởng lợi.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2026, Phạm Thị Thu Lan sử dụng các tài khoản Telegram, Zalo để nhận bảng đề từ người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan nhằm cùng tổ chức thắng thua và hưởng lợi. Riêng trong ngày 14/7/2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc được xác định hơn 258,9 triệu đồng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây hoạt động từ khoảng tháng 5/2026, sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram, Viber để giao nhận bảng đề. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây được xác định gần 8 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 máy tính Casio, 17.670.000 đồng tiền mặt, 4.473 USD, 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng...

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo nhandan.vn