Xã Toàn Thắng tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh

Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Toàn Thắng tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026. Đây là địa phương được Ban Chỉ đạo tỉnh lựa chọn tổ chức Ngày hội điểm cấp tỉnh, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho xã Toàn Thắng.

Toàn Thắng là xã vùng sâu có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được sáp nhập từ 3 xã Lỗ Sơn, Gia Mô và Nhân Mỹ. Toàn xã có 22 xóm với 3.352 hộ, 15.320 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 95,2%.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thông qua các cuộc họp xóm, sinh hoạt đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động và trên không gian mạng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Toàn Thắng phối hợp tổ chức 135 buổi tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư, trường học và cơ sở giáo dục, thu hút 16.120 lượt người tham gia. Qua công tác tuyên truyền và phát huy vai trò của quần chúng, Nhân dân đã cung cấp 541 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự, giúp giải quyết dứt điểm 51 vụ việc ngay từ cơ sở; vận động thu hồi 46 vũ khí, vật liệu nổ và giải quyết dứt điểm 3 vụ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm.

Địa phương cũng duy trì hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở với 15 tin, bài tuyên truyền; đăng tải 35 bài viết trên trang facebook của Công an xã nhằm tuyên truyền pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và phản bác thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Đến nay, 100% xóm, khu dân cư, doanh nghiệp và nhà trường trên địa bàn đã đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Chương trình nghệ thuật tại ngày hội.

Tiểu phẩm "Toàn dân chung tay xây dựng xã không ma túy" tại chương trình.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, tuyên truyền pháp luật, khám chữa bệnh, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ, tài khoản an sinh xã hội, làm hộ chiếu trực tuyến cho người dân; đồng thời trưng bày, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Toàn Thắng đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, tăng cường phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với lực lượng Công an trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng xã Toàn Thắng trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh.

Mô hình toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự tiêu biểu xuất sắc được nhận khen thưởng của Bộ Công an.

Cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại ngày hội.

Cá nhân tiêu biểu được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 đã được biểu dương, khen thưởng.

Hồng Duyên