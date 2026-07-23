Ra mắt “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” xã Yên Lạc

Sáng 23/7, tại trụ sở Công an xã Yên Lạc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã tổ chức lễ ra mắt “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa phương văn minh, an toàn và phát triển.

Đại úy Lục Xuân Thắng - Phó Bí thư Đoàn xã Yên Lạc, Bí thư Chi đoàn Công an xã thông qua nội dung, kế hoạch triển khai mô hình "Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ".

Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ xã Yên Lạc có 37 thành viên, được hình thành trên cơ sở phối hợp giữa tổ chức Đoàn và lực lượng Công an. Mô hình hướng tới xây dựng hình ảnh đoàn viên, thanh niên gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn ở cơ sở.

Các đại biểu dự lễ ra mắt “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ”.

Trong quá trình triển khai, Đội sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, người yếu thế; tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, các hoạt động tình nguyện và tập huấn kỹ năng cho thành viên.

Bên cạnh đó, đội sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương để kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến thanh thiếu nhi và Nhân dân.

Đại biểu Ban Thanh niên Công an tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng.

Xã Yên Lạc là 1 trong 5 địa phương trên địa bàn tỉnh được Ban Thanh niên Công an tỉnh lựa chọn triển khai thí điểm mô hình “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ”. Việc triển khai mô hình không chỉ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân mà còn tạo tiền đề để đánh giá hiệu quả, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Kim Liên - Thu Thủy