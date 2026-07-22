Liên Châu lấy mẫu ADN 46 phần mộ liệt sĩ

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Sáng 22/7, UBND xã Liên Châu tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Các đại biểu và Nhân dân tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Liên Châu.
Lễ dâng hương được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo Nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và Nhân dân thành kính dâng hương, tưởng nhớ, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng chí Phan Thế Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Liên Châu và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ.
Ngay sau lễ tưởng niệm, các tổ công tác phối hợp triển khai lấy mẫu ADN đối với 46 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 4 nghĩa trang. Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm khoa học, chính xác và an toàn, phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Các đồng chí lãnh đạo xã Liên Châu theo dõi quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.
Hoạt động có sự phối hợp của lực lượng công an, quân sự, y tế và chính quyền địa phương, cùng sự tham gia hỗ trợ của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.
Tuổi trẻ xã Liên Châu thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định gen, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
Kim Liên
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