Tập huấn cán bộ giai đoạn 2 năm 2026

Ngày 21/7, Bộ CHQS tỉnh khai mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 2 năm 2026. Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chủ trì lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn đợt này có các đồng chí Chỉ huy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; chỉ huy các Trung đoàn 753, 814, 834 và 148 Ban CHQS các xã, phường.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được quán triệt, thống nhất phương pháp soạn thảo văn kiện tham mưu tác chiến; công tác điều lệnh, quản lý bộ đội; công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời bồi dưỡng kiến thức về công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ các cấp sẽ được thống nhất về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng xử lý các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, nội quy, quy định của lớp học; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, trao đổi, nắm vững những nội dung được truyền đạt. Sau tập huấn, mỗi cán bộ cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ huy, quản lý, huấn luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Khải - Huy Thắng