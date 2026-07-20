Giữ nguyên án tù đối với nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố

Ngày 20/7, tại cơ sở 3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo cùng sinh năm 2028 và cùng trú tại xã Lương Sơn, gồm: Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Hào, Nguyễn Hoàng Việt, Trương Ngọc Hiếu, Bùi Thế Trường. Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 23/6/2025, sau khi nghe Nguyễn Hoàng Việt và một số thanh niên kể lại việc bị một nhóm người lạ mặt nghi là thanh niên khu vực phường Kỳ Sơn đuổi đánh, Hoàng Anh Phương đã rủ nhiều thanh niên ở xã Lương Sơn tập hợp lực lượng để tìm người “trả đũa”, với mục đích dằn mặt và phô trương thanh thế.

Chiều và tối 24/6/2025, các đối tượng tiếp tục liên lạc, rủ thêm người tham gia, chuẩn bị nhiều hung khí như tuýp sắt, kiếm, vỏ chai bia, gậy tre... rồi tập trung tại khu vực Đồng Bái, xã Lương Sơn trước khi di chuyển thành đoàn bằng nhiều xe mô tô hướng về phường Kỳ Sơn.

Các bị cáo phạm tội khi vẫn còn trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Trên đường đi, các đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, dàn hàng lạng lách, bốc đầu, rú ga, hò hét, nháy đèn gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi đến địa bàn phường Kỳ Sơn, nhóm này nhiều lần vô cớ truy đuổi, ném đá, ném vỏ chai bia, dùng hung khí tấn công nhiều người dân, thực hiện nhiều hành vi bạo lực. Một số người bị đánh gây thương tích, nhiều tài sản bị đập phá hư hỏng, người dân hoang mang, giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến sáng 25/6/2025, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Kết quả điều tra xác định, từ đêm 24 đến rạng sáng 25/6/2025, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Hào, Nguyễn Hoàng Việt, Trương Ngọc Hiếu, Bùi Thế Trường cùng Bùi Ngọc Hải, Vũ Hoài Anh và nhiều đối tượng khác đã tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn, lạng lách, đánh võng, rú ga, hò hét, cản trở giao thông, đe dọa, gây thương tích và hư hỏng tài sản của người khác, làm náo loạn trật tự công cộng.

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 12 - Phú Thọ tuyên các bị cáo Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Hào, Nguyễn Hoàng Việt, Trương Ngọc Hiếu và Bùi Thế Trường cùng mức án 18 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo Bùi Ngọc Hải và Vũ Hoài Anh bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 15 tháng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Hào, Nguyễn Hoàng Việt, Trương Ngọc Hiếu và Bùi Thế Trường đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, diễn biến tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử quyết định bác toàn bộ kháng cáo, buộc các bị cáo chấp hành mức hình phạt về tội “Gây rối trật tự công cộng” như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Mạnh Hùng