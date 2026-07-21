Xe khách đâm vào dải taluy, bốc cháy khiến 7 người chết tại Đồng Nai

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Sáng 21/7, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai tiếp tục xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết, 5 người bị thương.
Xe khách bốc cháy dữ dội sau khi đâm vào dải ta-luy bên đường.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20/7, Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa điều khiển ô-tô giường nằm loại 24 chỗ ngồi biển kiểm soát 50E-447.02 trên Quốc lộ 1A, từ hướng Khánh Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến khoảng 2 giờ ngày 21/7 khi đến Km 1839 thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai đã va chạm với ta-luy bên phải đường. Sau đó, xe ô-tô tiếp tục đâm vào một ta-luy khác rồi dừng lại.
Sau khi va chạm ô-tô phát sinh cháy dưới gầm xe và bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ xe.
Hậu quả bước đầu xác định, vụ tai nạn khiến 7 người chết, 5 người bị thương.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai khẩn trương có mặt tại hiện trường, dập lửa, đưa các nạn nhân ra khỏi xe ô-tô và xử lý vụ tai nạn.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Theo nhandan.vn
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