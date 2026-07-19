Chủ động kiểm sát từ sớm, từ xa

Trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn 8 xã, phường thuộc khu vực 12 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số vụ án khởi tố mới tăng so với cùng kỳ năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 12 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

Với phương châm kiểm sát ngay từ khâu đầu, đơn vị đã tăng cường kiểm sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đến điều tra, truy tố, xét xử, góp phần bảo đảm mọi hành vi phạm tội được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Xác định giải quyết nguồn tin về tội phạm là khâu có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tố tụng, VKSND khu vực 12 đã chủ động tăng cường kiểm sát ngay từ khi các cơ quan chức năng tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, đơn vị đã kiểm sát việc giải quyết 237 nguồn tin về tội phạm, gồm 22 nguồn tin từ kỳ trước chuyển sang, 165 nguồn tin mới và 50 nguồn tin phục hồi giải quyết. Kết quả, các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết 207 nguồn tin, trong đó khởi tố 119 nguồn tin, không khởi tố 70 nguồn tin và tạm đình chỉ 18 nguồn tin do hết thời hạn giải quyết.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 12 kiểm sát nguồn tin báo tội phạm tại Công an phường Tân Hòa.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, VKSND khu vực 12 đã chủ trì ký kết Quy chế phối hợp với công an 8 xã, phường về tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Quy chế đã tạo sự thống nhất giữa hai ngành, giúp các nguồn tin được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng trình tự, hạn chế tối đa tình trạng chậm giải quyết hoặc bỏ sót dấu hiệu tội phạm.

Cùng với việc kiểm sát nguồn tin, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra. Trong kỳ, VKSND khu vực 12 thụ lý 176 vụ án với 330 bị can, đã giải quyết 133 vụ với 259 bị can. Trong đó, 124 vụ với 252 bị can kết thúc điều tra chuyển đề nghị truy tố. Viện kiểm sát đã truy tố 118 vụ với 246 bị can chuyển Tòa án xét xử. Hiện còn 6 vụ với 6 bị can đang tiếp tục được giải quyết theo quy định, không có vụ án nào phải đình chỉ điều tra.

Đơn vị cũng phối hợp xác định 22 vụ án trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử; giải quyết 1 vụ án theo thủ tục rút gọn. Đồng thời ban hành 4 yêu cầu giải quyết vụ án tạm đình chỉ, 1 yêu cầu phục hồi điều tra, 1 yêu cầu kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong vụ án kinh tế; ban hành 3 kiến nghị tổng hợp vi phạm và 5 kiến nghị phòng ngừa nhằm khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý.

Ở giai đoạn xét xử sơ thẩm, VKSND khu vực 12 tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm soát viên, bảo vệ quan điểm truy tố và bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật.

Trong kỳ, đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 128 vụ với 263 bị cáo; đã giải quyết 112 vụ với 237 bị cáo. Có 87 vụ án với 112 bản án đã có hiệu lực pháp luật do không bị kháng cáo, kháng nghị; 25 vụ án có kháng cáo, trong đó 6 vụ do VKSND cấp tỉnh chuyển xét xử theo thẩm quyền.

Đặc biệt, không có vụ án nào Viện kiểm sát phải thay đổi hoặc rút quyết định truy tố; không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; không có vụ án Tòa án xét xử khác quan điểm của Viện kiểm sát. Trong kỳ chỉ có 1 vụ án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung và không phải do lỗi của Viện kiểm sát.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 12 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch - Viện trưởng VKSND khu vực 12 cho biết:“Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua việc hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ mà quan trọng hơn đã bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, xử lý kịp thời; không để xảy ra trường hợp truy tố oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Đây là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị”.

Thời gian tới, VKSND khu vực 12 tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi kiểm sát viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ giải quyết án; tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án và Công an các xã, phường nhằm nâng cao chất lượng giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đinh Thắng