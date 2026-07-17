Vĩnh Tường đảm bảo an toàn giao thông

Xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Vĩnh Tường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng ANTT cơ sở phân luồng, điều tiết giao thông an toàn và thông suốt.

Đồng bộ giải pháp, lập lại kỷ cương

Ngay từ đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Vĩnh Tường đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch bảo đảm TTATGT và tăng cường công tác quản lý thanh, thiếu niên. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp với Ban An toàn giao thông xã tổ chức ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ 304, đường trục trung tâm và các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh tại các khu vực đông dân cư như chợ Rưng, chợ trung tâm, chợ chiều Vân Xuân (cũ). Hàng trăm biển quảng cáo, mái che vi phạm đã được người dân tự giác tháo dỡ sau khi được tuyên truyền, vận động; các hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm, góp phần trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Công an xã vận động người dân tháo dỡ mái che vi phạm và ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Công an xã tổ chức cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến các nhà hàng, quán ăn, cơ sở karaoke vận động chủ cơ sở nhắc nhở khách hàng chấp hành nghiêm quy định không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, trước áp lực giao thông tại hai điểm thi Trường THPT Lê Xoay và Trường THPT Đội Cấn với hơn 2.000 thí sinh, Công an xã đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với 15 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp và duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, tình hình TTATGT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Vĩnh Tường đã tổ chức 226 lượt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm. Qua đó, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập 60 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 21 phương tiện và 39 bộ giấy tờ đối với các hành vi vi phạm chủ yếu như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm... Sự phối hợp hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã góp phần giữ vững TTATGT, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn.

Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông.

Giữ bình yên các tuyến đường

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời điểm nghỉ hè vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi học sinh không còn sinh hoạt tập trung tại trường, một bộ phận thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường liên thôn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Tường, việc quản lý học sinh trong dịp hè cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Nếu thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình, nguy cơ xảy ra các vụ việc liên quan đến TTATGT sẽ gia tăng. Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, Công an xã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời áp dụng các biện pháp như tạm giữ phương tiện, gửi thông báo vi phạm đến nhà trường và địa phương nhằm tăng tính răn đe, giáo dục.

Công an xã tuyên truyền phòng chống đuối nước và bảo vệ thông tin mạng cho học sinh.

Song song với đó, Công an xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, vận động phụ huynh quản lý chặt chẽ con em, tuyệt đối không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Ngoài công tác bảo đảm TTATGT, đơn vị còn phối hợp tuyên truyền phòng, chống đuối nước, bảo vệ thông tin trên không gian mạng cho học sinh; tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực ao, hồ, sông, suối có nguy cơ mất an toàn và phối hợp mở các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em trong dịp hè.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Công an xã Vĩnh Tường đang từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Thắng