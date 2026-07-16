Dâng hương tưởng niệm, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại phường Vĩnh Phúc

Sáng 16/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh); lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và phường Vĩnh Phúc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Yên.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với quyết tâm cao, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang phường Vĩnh Phúc đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Mỗi phần việc được thực hiện đều hướng tới mục tiêu chung: Sớm trả lại tên tuổi cho các anh, đưa các anh về với quê hương, gia đình và đồng đội, góp phần xoa dịu nỗi mong ngóng của thân nhân sau nhiều thập kỷ, thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trong đợt này, trên địa bàn phường Vĩnh Phúc có 53 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin (tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Yên và Nghĩa trang liệt sĩ Định Trung) được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Trực tiếp theo dõi tại hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia chiến dịch; đồng thời yêu cầu các tổ công tác thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm chính xác trong từng khâu lấy mẫu, lưu giữ, quản lý mẫu và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác lấy mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã tặng quà động viên đội lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Yên.

Cùng ngày, phường Vĩnh Phúc tổ chức lễ dâng hương và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Định Trung.

Thanh Hằng - Duy Thành - Tạ Thanh