Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Tạo điều kiện tốt nhất để Phú Thọ bứt phá trong giai đoạn mới

Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Cuộc làm việc tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực cho địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế; Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Xây dựng; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân”, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng ổn định và vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập.

Tỉnh đã kiện toàn tổ chức tại 148/148 xã, phường; tinh gọn giảm 39,19% số thôn, tổ dân phố; phân cấp 105 nhiệm vụ từ cấp tỉnh xuống cấp xã. Phú Thọ vinh dự lọt vào top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu toàn quốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông báo cáo tại buổi làm việc.

Sự quyết liệt trong điều hành đã mang lại những kết quả kinh tế ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng GRDP luôn duy trì ở mức cao. Năm 2025 đạt 10,52%, xếp thứ 4 toàn quốc. 6 tháng đầu năm 2026 đạt 10,18%, dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, hoạt động tài chính - ngân sách đạt kết quả tích cực. Tỉnh tạo được bước đột phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với hơn 1,77 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm 2026, vượt kế hoạch cả năm và gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Công tác giải ngân vốn đầu tư công duy trì vị trí top đầu cả nước.

Phú Thọ cũng đang là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh đang tập trung giải quyết 6 bài toán lớn dựa trên dữ liệu lớn và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị chính quyền.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, tháo gỡ 6 nhóm nội dung: Thành lập Khu thương mại tự do tại Bình Xuyên với quy mô hơn 4.000 ha. Điều chỉnh quy mô đường Hòa Lạc - Hòa Bình lên 4 làn xe trước năm 2030 và hoàn thiện 6 làn xe sau năm 2030. Hỗ trợ nguồn vốn ODA nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thành bệnh viện hạng đặc biệt tuyến vùng. Sửa đổi cơ chế lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ như đối với khu công nghiệp. Bổ sung 2.448 biên chế giáo dục năm 2026. Hỗ trợ thủ tục bàn giao hơn 3.028 ha đất thu hồi từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam về cho địa phương quản lý để thu hút đầu tư.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tập trung đánh giá những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được; thẳng thắn cho ý kiến đối với từng kiến nghị, đề xuất của tỉnh; bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như các vấn đề mà Phú Thọ cần quan tâm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng biểu dương những kết quả toàn diện, mang tính đột phá của Phú Thọ, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026 là một thách thức lớn, đòi hỏi tập thể lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cần quyết liệt và chủ động hơn nữa; tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để tạo nguồn lực phát triển.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ thường xuyên cập nhật, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV và các chỉ đạo của Chính phủ để cụ thể hóa sát thực tiễn vào chương trình hành động của tỉnh.

Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng, ban hành Đề án về tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, tỉnh cần rà soát, cá thể hóa trách nhiệm chỉ đạo đến từng ngành, lĩnh vực và cấp cơ sở; gắn tiến độ với sản phẩm đo lường cụ thể. Đặc biệt, cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mô hình mới; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển cốt lõi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng lưu ý Phú Thọ phải quyết tâm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026, xử lý dứt điểm nguồn vốn kéo dài từ giai đoạn trước, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giải phóng mặt bằng; kiểm tra chặt chẽ các mỏ nguyên vật liệu, kiên quyết thu hồi giấy phép nếu phát hiện sai phạm.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Phú Thọ, Thủ tướng gợi mở các nhiệm vụ, giải pháp để Phú Thọ tái cơ cấu các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Trong đó, ngành công nghiệp ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, hạn chế dự án thâm dụng lao động; nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu/cụm công nghiệp. Trong ngành dịch vụ - du lịch, tập trung khai thác lợi thế cửa ngõ vùng Thủ đô để phát triển logistics; liên kết chuỗi du lịch tâm linh, văn hóa với Hà Nội và Quảng Ninh. Trong nông nghiệp, cần thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, siết chặt quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Đối với việc tinh gọn bộ máy và đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ tập trung hoàn thành chiến dịch “180 ngày đêm” xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; chủ động rà soát biên chế giáo viên, y tế cơ sở và chăm lo chu đáo cho người có công, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết trong Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị; đảm bảo việc phân bổ cán bộ và nguồn lực được thực hiện công bằng, hiệu quả.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng khẳng định tinh thần đồng hành của Chính phủ; giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đất Tổ bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đồng chí, các chỉ đạo của Thủ tướng giúp địa phương định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, gợi mở nhiều vấn đề chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, ngay sau buổi làm việc này, tỉnh sẽ rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được giao, chuyển hóa từng nội dung cụ thể thành các chương trình hành động thực tế, triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị với quyết tâm tạo bứt phá, đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đinh Vũ - Đức Anh