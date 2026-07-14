Cụm thi đua số I Hội Người cao tuổi Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua số I Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Hội Người cao tuổi 8 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số I.

Đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, hội nghị là dịp để các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, phối hợp, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn mới.

Cụm thi đua số I gồm các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình công tác lớn của Trung ương Hội; tiếp tục nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi; phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong thời gian tới. Cụm thi đua số I thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và vai trò của người cao tuổi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tạ Thanh