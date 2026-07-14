Xã Chí Tiên phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2026

Ngày 14/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chí Tiên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và kết quả sắp xếp thôn trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Chí Tiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 28,4 tỷ đồng, bằng 324% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 145 tỷ đồng. Địa phương duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, cải cách hành chính; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt trên 99%.

Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, xã Chí Tiên đã hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,6%; sắp xếp 21 khu dân cư thành 9 thôn mới, đồng thời đổi tên 3 khu dân cư, giảm từ 24 xuống còn 12 thôn. Cùng với đó, địa phương đã thành lập mới, sắp xếp lại các chi bộ thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chí Tiên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn thành việc sắp xếp thôn theo đúng quy định, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án; nuôi dưỡng và phát triển các nguồn thu, trọng tâm là nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới; kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau sắp xếp, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp thôn; chăm lo người có công, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2026.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, báo cáo tỉnh, chuyển các cơ quan chức năng tổng hợp, rà soát và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên