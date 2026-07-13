Sơ kết công tác Nội chính Đảng và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2026

Sáng 13/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương.

Quang cảnh điểm cầu Phú Thọ.

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2026, ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực các cấp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dự và chủ trì điểm cầu Phú Thọ.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành trên 5.000 văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 29/34 địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, công tác kiểm soát quyền lực, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ngành Nội chính Đảng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, giám sát và kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo. Ban Nội chính Trung ương tổ chức 5 hội nghị giao ban, xây dựng 144 báo cáo, tiếp nhận và xử lý 4.301 đơn thư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đã tiến hành 34 cuộc kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương; chỉ đạo xử lý 240 vụ án, vụ việc; tổ chức 173 cuộc đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu xử lý 110 vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số được kiện toàn; toàn ngành đã số hóa 4.846 văn bản đi, 20.615 văn bản đến và 304.888 trang tài liệu. Đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc khẳng định: Ngành Nội chính Đảng tỉnh Phú Thọ đã kịp thời nắm tình hình, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính sau một năm hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần giữ vững ổn định, phục vụ có hiệu quả các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiến nghị Ban Nội chính Trung ương quan tâm tổ chức các chương trình tập huấn nghiệp vụ trong bối cảnh mới thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục tổng hợp, phổ biến các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở trong nước và quốc tế để có thêm nhiều giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác, tăng cường chuyển đổi số trong toàn ngành...

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Lê Minh Trí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị ngành Nội chính Đảng cần tập trung quán triệt, triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kết luận Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, đẩy nhanh xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, các dự án, công trình chậm tiến độ và cơ sở nhà, đất dôi dư; tăng cường kiểm soát quyền lực, phối hợp nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về nội chính, khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đức Anh