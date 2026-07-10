Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ số cho cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Sáng 10/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với VNPT Phú Thọ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm nhấn mạnh: Đối với HĐND tỉnh, trang bị kỹ năng công nghệ số không chỉ dừng lại ở việc thay đổi công cụ làm việc, mà là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, tối ưu hóa quy trình ra quyết định và thực hiện các hoạt động giám sát, nhất là giám sát tại kỳ họp, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, theo dõi việc trả lời các kiến nghị của cử tri, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chuyên gia chuyển đổi số truyền đạt kiến thức về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Để việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quyết liệt đôn đốc cán bộ, chuyên viên ứng dụng ngay các kiến thức được tập huấn vào công việc hàng ngày; đồng thời tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, cập nhật các kiến thức mới về công nghệ số.

Tham gia bồi dưỡng, các đại biểu được phổ biến kiến thức về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; ứng dụng vào soạn thảo văn bản, cá nhân hóa nội dung theo đặc thù công việc; phân tích dữ liệu, so sánh, tổng hợp báo cáo của các đơn vị; xây dựng Chatbot AI hỗ trợ trả lời, tra cứu nghiệp vụ công tác; sáng tạo hình ảnh, đồ họa, chuyển văn bản thành âm thanh, hỗ trợ xây dựng video phục vụ công tác tuyên truyền...

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ, công chức các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thương Huyền - Tạ Thanh