Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba

Sáng 9/7, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường: Bình Nguyên, Bình Tuyền, Xuân Hòa và Phúc Yên sau Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; những nội dung cơ bản của các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện các cơ chế, chính sách sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu bắc qua sông Cà Lồ trên tuyến đường 100 đoạn qua tổ dân phố Đạm Nội, phường Phúc Yên ; đồng thời sớm kiểm tra, đánh giá và có phương án bồi thường đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công; bố trí kinh phí, chỉ đạo khơi thông dòng chảy sông Cà Lồ nhằm hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri và trực tiếp trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm trước những vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, chuyển UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo quy định; bảo đảm mỗi ý kiến của cử tri đều được tiếp nhận, xử lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đặng Thưởng