Rà soát tiến độ triển khai quỹ đất 20% dành cho phát triển nhà ở xã hội

Ngày 9/7, đồng chí Vũ Việt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội (quỹ đất 20%) tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Việt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 dự án khu đô thị, khu nhà ở đã được quy hoạch quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội, gồm: Khu đô thị mới Đông Nam; Khu đô thị mới Trưng Vương; Khu đô thị mới Minh Phương - Thụy Vân; Khu đô thị mới Nam Minh Phương; Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng; Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì; Khu nhà ở đô thị Đồng Cả Ông; Khu nhà ở đô thị phía Bắc xã Trưng Vương; Khu nhà ở đô thị Kim Đức và Phượng Lâu; Khu đô thị mới Việt Séc.

Qua rà soát, nhiều dự án đang được các chủ đầu tư triển khai theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một số dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại và tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại; một số dự án có quỹ đất nhà ở xã hội đã được giao chủ đầu tư, từng bước triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị xây dựng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Đáng chú ý, tại Khu đô thị mới Đông Nam, lô đất nhà ở xã hội OXH3 đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư, hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh đạt khoảng 60%. Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ tháng 3/2026, hoàn thành phá dỡ công trình cũ, đang triển khai san nền, giao thông, thoát nước và xây dựng các công trình đầu tiên. Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn một trên diện tích được giao đất. Khu đô thị mới Trưng Vương và Khu đô thị mới Việt Séc tiếp tục được triển khai bảo đảm tiến độ, trong đó nhiều hạng mục hạ tầng và nhà ở thương mại đã được hoàn thành hoặc đang thi công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai quỹ đất nhà ở xã hội tại nhiều dự án vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc, chủ yếu do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm; nhiều khu đất nằm trên khu vực nghĩa trang hoặc chưa hoàn thành thủ tục thu hồi đất, dẫn đến chưa đủ điều kiện giao mặt bằng sạch để triển khai đầu tư. Một số dự án phải đề xuất điều chỉnh hoặc gia hạn tiến độ do chưa được bàn giao mặt bằng, tiêu biểu như Khu đô thị mới Minh Phương - Thụy Vân; Khu đô thị mới Nam Minh Phương; Khu nhà ở đô thị Đồng Cả Ông; Khu nhà ở đô thị Kim Đức và Phượng Lâu.

Đại diện chủ đầu tư các dự án phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án có quỹ đất 20% dành cho phát triển nhà ở xã hội, phân loại rõ từng nhóm dự án theo mức độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, quy hoạch và đầu tư; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ các dự án. Đến ngày 15/7, các nhà đầu tư phải có văn bản đăng ký xây dựng nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đối với các dự án chậm triển khai kéo dài, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân, vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, nhất là liên quan đến khu vực nghĩa trang nhằm sớm đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Lê Minh