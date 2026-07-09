Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 9/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Việt Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện một số sở, ban, ngành.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.

Đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước; dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm và phần mộ của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong anh hùng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đây là địa danh lịch sử, nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (thuộc Đại đội 2, Tổng đội thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh ngày 24/7/1968 khi đang làm nhiệm vụ, tuổi đời đều còn rất trẻ. Sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc và các liệt sĩ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần “Vì nước quên thân”, không tiếc tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa tại Bia tưởng niệm và phần mộ của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn thành tâm kính dâng vòng hoa, lễ vật, thắp nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) được tổ chức tại các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Qua đó, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến của các thế hệ hôm nay.

Đức Anh