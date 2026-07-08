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Khảo sát sửa chữa nhà ở cho thân nhân người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Chiều 8/7, tại phường Phong Châu và xã Sông Lô, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế công tác chuẩn bị sữa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đoàn đã đến thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoan ở tổ dân phố Phú Điền, phường Phong Châu và ông Hà Văn Hiệp ở thôn Hoa Mỹ, xã Sông Lô, là con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Khảo sát sửa chữa nhà ở cho thân nhân người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng quà cho gia đình ông Hà Văn Hiệp, xã Sông Lô.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã thăm hỏi, động viên và lắng nghe nguyện vọng từ phía các gia đình. Đồng chí khẳng định, việc xóa nhà tạm cho các gia đình là thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Hiện nay, công tác được thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

Nhấn mạnh yêu cầu và ý nghĩa của việc sửa chữa, xây mới nhà ở cho các gia đình được hỗ trợ đợt này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Quá trình thực hiện cần sát sao tiến độ thi công, chú trọng chất lượng công trình, để mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ là nơi ở an toàn, ổn định, mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trường Giang


Trường Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Chất độc Hóa học Nhà ở Sông Lô Gia đình khảo sát Đền ơn đáp nghĩa công tác chuẩn bị sửa chữa
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