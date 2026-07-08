Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 8/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 285 đại biểu đại diện cho gần 200 nghìn hội viên và trên 23 nghìn tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh đã chủ động kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động ổn định, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bức trướng với dòng chữ “Nhân ái - Trách nhiệm vì cộng đồng” tặng Đại hội.

Nổi bật, Phong trào “Tết Nhân ái” đã trao hơn 579 nghìn suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 311 tỷ đồng; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hỗ trợ hơn 8.100 lượt người; xây dựng mới 813 căn nhà nhân đạo cùng nhiều công trình an sinh thiết thực.

Trong công tác cứu trợ, ứng phó thiên tai, Hội đã hỗ trợ hơn 129 nghìn lượt người bị ảnh hưởng, huy động hàng nghìn đoàn thiện nguyện tham gia cứu trợ các địa phương bị thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, tổng trị giá hoạt động nhân đạo cả nhiệm kỳ đạt 937,5 tỷ đồng, gấp 2,45 lần so với nhiệm kỳ trước, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa và trao thư chúc mừng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo bền vững; nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, tình nguyện viên, phấn đấu mỗi năm tiếp nhận từ 58 nghìn đơn vị máu trở lên và tăng giá trị nguồn lực vận động tối thiểu 5%/năm.

Đại hội đã suy tôn đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 55 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh và đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định các hoạt động nhân đạo đã góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh tặng quà tri ân các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong công tác nhân đạo; nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo đặc thù của hội theo hướng thiết thực, có chiều sâu và bền vững.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và năng lực huy động nguồn lực của Hội. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Minh